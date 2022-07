Skriniar-PSG c’è fiducia ma l’Inter non fa sconti. Intanto, si valuta piano B

Lunga telenovela per Skriniar al PSG. Il difensore slovacco continua a rimanere in orbita parigina ma l’Inter non è disposta a scendere dalla sua richiesta. La fiducia permane ma si pensa anche ad un piano B

SI LAVORA − Milan Skriniar al PSG si continua a lavorare. Come riporta Le Parisien, il difensore dell’Inter è ancora un grande obiettivo del DS Luis Campos. Serve però alzare l’offerta poiché l’Inter non transige dalla sua richiesta di almeno 70 milioni di euro. In vista Inter-Monaco, Skriniar non è stato convocato anche perché è alle prese con un infortunio rimediato in Nazionale (vedi articolo). Se da Parigi filtra fiducia, allo stesso tempo, però il PSG sta sondando anche altre piste per evitare di rimanere a mani vuote. Il piano B si chiama Jules Koundé del Siviglia.