Skriniar, il PSG fa sul serio: vuole fare un’offerta, valutazione Inter – SI

Skriniar resta nel mirino del PSG, nonostante l’Inter abbia alzato il muro e non sia così intenzionata a farlo partire. Gianluigi Longari, in diretta su Sportitalia Mercato, annuncia come i parigini vogliano insistere.

NUOVO TENTATIVO – Il PSG vuole Milan Skriniar e proseguirà i contatti con l’Inter. Il difensore slovacco è uno dei principali obiettivi del club campione della Ligue 1. Secondo Gianluigi Longari di Sportitalia ci saranno delle valutazioni, ma il giocatore vorrebbe restare a Milano. Tuttavia il PSG presenterà un’offerta, che dovrà essere analizzata. Alla prima uscita in difesa l’Inter chiuderà l’acquisto di Gleison Bremer dal Torino, primo obiettivo. Per Skriniar palla comunque alla società anche se la sua volontà è rimanere.