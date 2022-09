Skriniar, il PSG era ‘assente’ da tempo! Ora nuova partita con l’Inter – Sky

Manca un’ora alla fine del mercato in Francia, che chiude alle 23 a differenza dell’Italia, ma Skriniar non andrà al PSG. Di Marzio, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, smentisce le tante voci dalla Francia di nuovi tentativi – non andati a buon fine – per il difensore dell’Inter.

NULLA DI VERO – Gianluca Di Marzio non dà peso alle notizie dalla Francia (vedi articolo): «Anche nella giornata di oggi sono emerse mille voci su nuovi contatti per Milan Skriniar fra Inter e PSG. Rispettiamo le fonti francesi, ma a noi da diverse settimane non risultava nulla di nulla. L’Inter non ha mai riaperto a una cessione di Skriniar al PSG, non ha mai valutato le offerte. Adesso la partita più importante è quella del rinnovo, perché va in scadenza fra un anno».