Skriniar, PSG ed Inter distanti: offerta non soddisfa, ma club al lavoro – Sky

Si vive una situazione di stallo per il passaggio di Skriniar dall’Inter al PSG. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club transalpino è fermo all’offerta di 50 milioni più una contropartita. Offerta non soddisfacente per il club nerazzurro

ATTESA – Milan Skriniar è uno degli obiettivi del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riferito da Sky Sport, però non è ancora arrivato il tanto atteso rilancio del club francese che, per lo slovacco, è fermo sull’offerta da 50 milioni più l’inserimento di una contropartita tecnica. Offerta che l’Inter non ritiene soddisfacente: la richiesta dei nerazzurri rimane ferma ad 80 milioni. Si continua a trattare, la volontà è quella di trovare una soluzione e di venirsi incontro per trovare l’accordo.