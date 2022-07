Skriniar, il PSG chiude un altro difensore: accordo raggiunto

Arrivano sempre più conferme sulla possibile permanenza all’Inter di Milan Skriniar (vedi articolo). Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, il PSG ha chiuso per Mukiele del Lipsia rinforzando così il reparto difensivo.

AFFARE CONCLUSO – 15 milioni di euro, questa la cifra dell’accordo tra PSG e Lipsia per Nordi Mukiele. I parigini rafforzano così ulteriormente la difesa con un profilo in grado di coprire sia il ruolo di difensore centrale che di laterale destro. Un’ulteriore conferma del raffreddamento della pista che porta a Milan Skriniar dell’Inter, sempre più destinato a rimanere in nerazzurro.