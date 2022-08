Skriniar, il PSG dice no a una richiesta! Tutto fermo per l’Inter – SI

Il PSG continua a non forzare per Skriniar e questo fa intuire come alla fine il difensore potrebbe rimanere all’Inter. Stando a Sportitalia Mercato la situazione per lo slovacco al momento è ferma.

NIENTE RILANCIO, ANZI – Da tempo il PSG non ha presentato altre offerte per Milan Skriniar. Una situazione che, col passare dei giorni, sembra dare forza alla permanenza all’Inter del difensore. Per Sportitalia non ci sono da tempo novità: è tutto fermo su questo fronte. Il PSG ha detto di no alla richiesta da settanta milioni di euro, formulata dall’Inter. Questo perché ritiene di non poter spendere una cifra del genere per un giocatore in scadenza fra un anno. Per Skriniar ancora poco e poi dovrebbe essere certa la sua conferma.