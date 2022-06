Skriniar-PSG, ci si avvicina al punto di caduta! Bremer? C’è l’incontro − SM

Skriniar è l’indiziato numero uno per lasciare l’Inter. Il PSG, dopo la prima offerta rifiutata dall’Inter, è pronto nuovamente alla carica. Intanto, per Bremer è stato fissato un incontro

USCITE ED ENTRATA − Milan Skriniar sembra destinato a lasciare l’Inter. Il PSG non ha alcuna intenzione di mollare la presa nei confronti del difensore slovacco. Secondo Daniele Miceli di Sport Mediaset, dopo la prima offerta rifiutata dall’Inter – 50 milioni di euro più una contropartita a scelta tra Thilo Kehrer e Julian Draxler – i francesi ritorneranno presto alla carica. Si parla di una seconda proposta di circa 60 milioni di euro più bonus. In questo caso ci si avvicinerebbe ai 70 milioni, ossia al punto di caduta rispetto alla prima richiesta dell’Inter di 80 milioni. Intanto, l’Inter non tralascia l’obiettivo di Gleison Bremer. Fissato un incontro col Torino per settimana prossima. La valutazione che fa il club granata è di 40 milioni di euro.