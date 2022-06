Skriniar-PSG, attesa rilancio. Per l’Inter ore decisive anche per altri 3 − Sky

Settimana e ore importanti per quanto riguarda il mercato in uscita dell’Inter. Si attende il rilancio del PSG per Skriniar ma intanto si aspetta anche la cessione di tre giocatori

OPERAZIONI IN USCITA − L’Inter dopo il mercato in entrata pensa anche alle cessioni. Settimana importante secondo Alessandro Sugoni di Sky Sport: «Milan Skriniar? Si aspetta il rilancio del PSG. L’Inter ha individuato i giocatori per sostituirlo, ma i passaggi sono progressivi. La volontà di Beppe Marotta e Piero Ausilio è quella di dare a Simone Inzaghi una rosa al completo entro il 6 luglio. Vediamo se il rilancio arriverà e come sarà. Altre operazioni in uscita ci sono: oggi è il giorno di Sebastiano Esposito all’Anderlecht e si aspetta il sì al Monza di Stefano Sensi. L’altra uscita importante è quella di Andrea Pinamonti che potrebbe portare un certo tesoretto».