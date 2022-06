Skriniar-PSG apre porte importanti, questa la cifra! Poi Inter su Bremer − SI

Skriniar è l’indiziato numero uno a lasciare l’Inter. Il difensore slovacco è nel mirino del PSG che non pensa ad altro. Individuata la cifra di chiusura. Poi all-in su Bremer

IL PRINCIPALE INDIZIATO − Alfredo Pedullà aggiorna sulla questione Skriniar. Lo slovacco rimane il sacrificio in uscita dell’Inter: «C’è possibilità che Milan Skriniar rimanga fin quando non ci sono le firme. Su di lui e Paulo Dybala si è espresso Beppe Marotta. Il più indiziato ad uscire è Skriniar, la richiesta dell’Inter è di 80 milioni ma se arriva il PSG a 70 allora si chiude. Poi l’Inter con i soldi andrà a prendere Gleison Bremer. Lo slovacco apre delle porte importanti, bisogna avere pazienza anche perché il mercato non è ancora iniziato».