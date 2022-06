Skriniar-PSG, alti e bassi. Volontà di chiudere con l’Inter ma dubbio – Sky

Non è così certo il trasferimento di Skriniar al PSG, con l’Inter che continua a non ricevere l’offerta giusta. Nella serata dell’ufficialità del ritorno di Lukaku a Milano (vedi video) Di Marzio ha comunque novità sul difensore: ecco le sue parole da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

SITUAZIONE DA MONITORARE – Gianluca Di Marzio annuncia: «Il PSG continua a spingere sia per Gianluca Scamacca sia per Milan Skriniar. Ci sono alti e bassi nelle due operazioni ma il PSG vuole cercare di chiudere. Sia Scamacca per quaranta milioni più bonus dal Sassuolo sia Skriniar con l’Inter, dove deve alzare l’offerta (da sessanta milioni, ndr)».