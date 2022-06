Skriniar-PSG, alta la richiesta dell’Inter ma i francesi non mollano − Sky

Skriniar piace tantissimo al PSG. L’Inter al momento spara altissimo chiudendo la porta in faccia ai francesi. Ma c’è fiducia con i nerazzurri che hanno già in mano il sostituto

PISTA CALDA − Milan Skriniar è uno dei quattro indiziati che potrebbe lasciare l’Inter in estate. Gli altri tre sono: Bastoni, Dumfries e Lautaro Martinez. Il difensore slovacco è finito nel mirino del PSG che ha bussato alla porta dell’Inter. Al momento, i nerazzurri hanno declinato la prima offerta francese intorno ai 40 milioni di euro. Cifre ritenute molto basse. Secondo Sky Sport, però, il club parigino è pronto a ritornare alla carica. C’è fiducia e ottimismo per la buona riuscita della trattativa. Intanto, l’Inter ha in Bremer il sostituto per rimpiazzare la possibile partenza di Skriniar. Accordo già raggiunto da parecchio, manca solo quello con il Torino.