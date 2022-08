Skriniar, rischio PSG sempre in agguato: un dubbio in caso di addio – Sky

Non è ancora totalmente chiusa la porta per Milan Skriniar al PSG. Secondo Marco Demicheli di Sky Sport, l’Inter resta disposta ad ascoltare eventuali offerte da 70 milioni, anche se ora il range di difensori con cui sostituirlo si assottiglia sempre di più.

POSSIBILE CESSIONE – Milan Skriniar e la sua permanenza all’Inter, non c’è la certezza al 100%. Secondo Marco Demicheli di Sky Sport, il difensore potrebbe ancora finire al PSG: «C’è sempre il rischio nel momento in cui arrivasse l’offerta giusta. L’Inter deve rientrare da qui all’anno prossimo di diverse decine di milioni di euro. Pensavamo potesse farlo già in questa sessione di mercato, ma il PSG non è mai arrivato alla cifra richiesta dai nerazzurri, a maggior ragione dopo la trattativa sfumata per Bremer. Un’eventuale cessione non è da escludere, ma poi bisognerebbe capire come andare a sostituirlo, considerato che Milenkovic sta rinnovando e potrebbero non bastare i 15 milioni proposti inizialmente».