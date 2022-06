Skriniar-PSG, 50+10 rifiutati dall’Inter! Per Dybala vertice decisivo − Rai

Continua il pressing Skriniar-PSG con l’Inter che difende a spada tratta il suo colosso difensivo. Rifiutata un’offerta di 50 milioni più 10. Mentre, per Dybala vertice fissato

AGENDA FITTA −Settimana importante per l’Inter sia in ottica entrate che uscite. Come riporta Ciro Venerato di Rai Sport, il club nerazzurro ha rifiutato un’offerta del PSG di 50 milioni di euro più 10 di bonus. Beppe Marotta, infatti, non ha alcuna intenzione di scendere dalla cifra richiesta: 80 milioni. Intanto, se tra poche ore ci sarà un incontro telefonico tra l’Inter e Antun per Dybala, a quanto riportato da Sky Sport (vedi articolo), un vertice invece è in programma tra mercoledì e giovedì. Con molta probabilità, sarà decisivo ai fini della chiusura dell’operazione.