Skriniar, prima capitano poi il rinnovo? Due fronti per l’Inter – TS

Skriniar stasera torna titolare in Juventus-Inter, dopo il parziale riposo col Bayern Monaco. Per il quotidiano Tuttosport la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per il rinnovo di contratto.

CON LA FASCIA AL BRACCIO – Milan Skriniar sarà il capitano dell’Inter stasera contro la Juventus. Le assenze di Samir Handanovic e Marcelo Brozovic, entrambi in panchina, fanno sì che toccherà al numero 37 indossare la fascia nel derby d’Italia. Il difensore torna sul centro-destra dopo aver saltato la partita col Bayern Monaco, dove è entrato al 76′ per Stefan de Vrij. Secondo Tuttosport su Skriniar c’è di più: dopo Juventus-Inter arriva la delicata partita per il rinnovo di contratto. La prossima settimana viene indicata come decisiva per riuscire ad arrivare a un accordo per il prolungamento di Skriniar, sulla falsariga di quanto detto martedì da Giuseppe Marotta (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino