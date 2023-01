Skriniar, nuova pretendente inglese. Un infortunio cambia prospettive

Milan Skriniar può dal primo gennaio già trovare un accordo con qualsiasi squadra per andare via dall’Inter quest’estate a parametro zero. Marotta ci proverà fino all’ultimo, secondo 90min si aggiunge un’altra pretendente dall’Inghilterra.

PROBLEMI – I problemi non smettono di arrivare per la risoluzione della questione Milan Skriniar. Il calciatore slovacco è ora libero di firmare un contratto valido dal prossimo giugno, partendo a parametro zero e lasciando così l’Inter. La società nerazzurra ha assoluta volontà di trattenerlo, ma le disponibilità economiche non sono infinite. La concorrenza aumenta dall’Inghilterra secondo 90min. Oltre a Chelsea, Manchester City, Manchester United e Newcastle si sarebbe aggiunto anche il Liverpool alle squadre interessate al calciatore. L’infortunio a lungo termine di Virgil van Dijk richiede un sostituto nell’immediato, la società inglese potrebbe pensare ad un trasferimento già ora.

Skriniar, primi intrecci di mercato

PARTENZA – L’Inter proverà a trattenere Skriniar, ma il futuro non sembra roseo. Nel caso in cui non arrivi una risposta per la proposta di rinnovo, la società potrebbe pensare di cederlo già a gennaio (vedi articolo). Il Paris-Saint-Germain dovrà sostituire Sergio Ramos, a cui è stata offerta la stessa esperienza araba di Cristiano Ronaldo. Il Liverpool deve andare oltre i problemi di infortuni e in questa sessione di mercato invernale ha la possibilità di muoversi per lo slovacco. Cedere adesso Skriniar darebbe all’Inter la certezza di tenere Denzel Dumfries, reale obiettivo del Chelsea e del Tottenham dell’ex Antonio Conte. Gli intrecci sono diversi, il futuro non ha ancora detto la sua.