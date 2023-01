Skriniar, possibile rilancio del PSG: le condizioni poste dall’Inter − Sky

Skriniar è sempre più lontano dall’Inter. Ieri è arrivata una prima offerta dal PSG per portarlo a Parigi già in questa sessione di mercato che però il club nerazzurro ha prontamente rifiutato

TRASFERIMENTO ANTICIPATO − Milan Skriniar andrà sicuramente al Paris Saint Germain. Ora resta solo da capire se ciò avverrà in estete o in questa sessione invernale di mercato. L’Inter ha rispedito al mittente la prima offerta del PSG, ma come riportato da Alessandro Sugoni su SS24, nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo rilancio: «Su Skriniar vedremo se ci sarà un rilancio del PSG che ha proposto dieci milioni come prima offerta. L’Inter ne vorrebbe almeno il doppio per lascialo andare via subito. Lui in estate sarà comunque un giocatore del PSG. Vedremo se ci saranno le condizioni perché comunque i nerazzurri dovrebbero andare a cercare un sostituto negli ultimi giorni di mercato».

Fonte: Alessandro Sugoni – Sky Sport24