Skriniar piace al Real Madrid, contatti con l’Inter! Prima offerta respinta

Condividi questo articolo

Skriniar viene ritenuto in Spagna un obiettivo concreto del Real Madrid. “El Desmarque”, infatti, spiega che i Blancos avrebbero già fatto un’offerta respinta dall’Inter mettendo in chiaro un aspetto

DALLA SPAGNA – “Florentino Perez è in contatto con l’Inter per provare a prendere un giocatore che piace tanto alla dirigenza e a Zinedine Zidane. Questo calciatore è il centrale slovacco Milan Skriniar. Il Real Madrid avrebbe offerto 40 milioni di euro più Brahim Diaz per il difensore considerato uno dei migliori centrali del calcio europeo. I Blancos lo seguono da tempo, era il piano B se fosse saltato Kalidou Koulibaly. I dialoghi con la dirigenza del Napoli non stanno andando avanti come sperato e per questo si è cominciato a sondare il terreno con i nerazzurri. Brahim Diaz non ha intenzione di andarsene e l’Inter non vuole giocatori in cambio: Perez dovrà cambiare strategia se vuole Skriniar. Il giocatore vuole tentare la fortuna in una squadra con possibilità reali di vincere la Champions League. L’Inter anche quest’anno non ha passato il girone e il difensore comincia a spazientirsi, anche se quest’anno sembrerebbe esserci stato un salto di qualità con l’arrivo di Antonio Conte in panchina”.

Fonte: ElDesmarque.com – Jorge Santos