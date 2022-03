Skriniar perno della difesa dell’Inter. Pronti rinnovo e fascia di capitano – TS

Milan Skriniar è uno dei pilastri della difesa dell’Inter. Lo slovacco, presto, rinnoverà il contratto con i nerazzurri: per lui pronta anche la fascia da capitano

RINNOVO – L’Inter dopo aver ufficializzato il rinnovo di Brozovic è pronta a blindare un altro big della rosa: si tratta di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, scrive Tuttosport, è in cima alla lista di Marotta ed Ausilio e, presto, prolungherà il suo contratto in scadenza nel 2023. Per lui ci sarà un aumento del ingaggio, che sarà in linea con quello degli altri big della rosa di Inzaghi. Lo slovacco, inoltre, è il candidato principale, assieme a Barella, ad ereditare la fascia da capitano da Samir Handanovic e lo farebbe da leader tecnico della difesa, dopo una stagione di altissimo livello.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini