Skriniar pensa solo all’Inter! PSG defilato, ora Inzaghi chiede la conferma – CdS

Skriniar sempre più lontano dal PSG, adesso lui pensa solo a recuperare la forma migliore e tornare titolare all’Inter. Intanto Inzaghi (e tifosi) chiedono al conferma con tanto di rinnovo.

SOLO INTER – Milan Skriniar non pensa al mercato e adesso punta solo al recupero totale. Superato il problema fisico la priorità del difensore è quella di unirsi al resto della squadra e tornare quanto prima tra i titolari. Magari non succederà già sabato contro il Lione in amichevole, anche se sarà tra i convocati, però di sicuro avrà chance importanti per l’ultima amichevole, quella contro il Villareal. Il PSG dopo l’ultima offerta (ben distante dalle richieste dell’Inter), non si è fatto più sentire ufficialmente con il club nerazzurro, ma allo stesso tempo la dirigenza non può attendere gli ultimi giorni di mercato per intavolare una trattativa e poi trovare il sostituto. Anche Simone Inzaghi adesso dice no alla cessione del difensore. Il tecnico piacentino è molto aziendalista, ma non accetta di perdere né Skriniar né Dumfries. Il mister era consapevole di poter perdere uno dei due, a patto che venissero sostituiti nel migliore dei modi, per esempio Gleison Bremer era un’ottima alternativa a Skriniar, ma poi tutto è saltato. Adesso anche i tifosi si aspettano la conferma del calciatore.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzoti