Skriniar, ancora zero risposte per l’Inter. Scadenza fissata a gennaio

L’Inter sta concedendo tempo a Milan Skriniar, ma la risposta continua a non arrivare. Il rinnovo è ancora in bilico, secondo Alfredo Pedullà c’è una scadenza imposta dalla dirigenza nerazzurra.

SCADENZE – La proposta di rinnovo per Milan Skriniar è arrivata da tempo. L’Inter è stata chiara e non andrà oltre i 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. La proposta è molto importante ma il futuro rimane comunque in bilico. La dirigenza nerazzurra secondo Alfredo Pedullà ha definito una scadenza: il 15 gennaio. Entro questa data il tormentone deve finire e l’Inter spera che Skriniar dia una risposta. In base alla sua volontà si penserà poi a una strategia per il futuro. La società meneghina non vuole farsi trovare impreparata e non aspetterà fino agli ultimi giorni della sessione di mercato invernale.