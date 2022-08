Skriniar, Parigi chiama ma a Milano non risulta! La reazione dell’Inter – Sky

Negli ultimi minuti in Francia si è data per certa una nuova offerta del PSG per Skriniar (vedi articolo). Questo non è confermato da Sky Sport, che tramite Marchetti aggiorna sulla posizione dell’Inter.

NULLA DI VERO! – Luca Marchetti fa il punto dopo quanto affermato dalla stampa transalpina: «Dalla Francia L’Équipe scrive che il PSG sarebbe pronto a fare una nuova offerta per Milan Skriniar. Questo a noi non risulta, comunque l’Inter fa sapere che se dovesse arrivare non verrebbe preso in considerazione. Aggiungiamo noi: loro dicono così, poi nessuno nel mondo può respingere un’offerta a prescindere dalla cifra. Se rimane quella di tutta l’estate, su cui peraltro il PSG non ha mai rilanciato negli ultimi venti giorni, Skriniar rimane».