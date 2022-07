Skriniar ora rinnova con l’Inter? Accordo vicino, dal club fanno sapere una cosa – CdS

Il futuro di Milan Skriniar all’Inter ora potrebbe cambiare. Possibile rinnovo per lui e dalla società arrivano messaggi “confortanti”.

CAMBIA IL MERCATO – L’Inter ora non ha intenzione di Milan Skriniar, una mossa obbligatoria per arginare l’amarezza del derby d’Italia di mercato perso. Non a caso il messaggio da viale della Liberazione è chiaro: non lo cediamo. Sarà davvero così? L’Inter saprà resistere se il PSG si presenterà con una proposta da 80 milioni, ovvero la cifra che Zhang aveva chiesto inizialmente? In ogni caso l’Inter ha già un accordo per il rinnovo di contratto e a settembre (o magari prima), sarà rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 mettendo sul tavolo oltre 5 milioni a stagione più bonus.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti