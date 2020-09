Skriniar ok al traferimento al Tottenham, ma richiesta Inter troppo alta

Milan Skriniar

Secondo quanto riporta il tabloid inglese Sun Sport, Milan Skriniar sarebbe interessato a un trasferimento al Tottenham. Tuttavia la società londinese non sembra intenzionata a pagare all’Inter la cifra richiesta per il giocatore.

TRATTATIVA IN CORSO – Dall’Inghilterra sono sicuri: Milan Skriniar è interessato a un trasferimento al Tottenham. L’agente del giocatore è a Milano per parlare con l’Inter della cessione. La società nerazzurra, tuttavia, non si discosta dalla richiesta fatta per il giocatore, che viene giudicata troppo alta dai londinesi. I nerazzurri chiedono una cifra attorno ai 60 milioni di euro per il difensore slovacco, mentre gli Spurs stanno lavorando per limare la cifra, con l’intenzione di pagare una cifra tra i 27 e i 32 milioni di euro per il giocatore. Una cifra decisamente ritenuta troppo bassa dai milanesi. In ogni caso, se lo slovacco dovesse partire, il primo nome per sostituirlo sarebbe quello di Chris Smalling.