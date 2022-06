Skriniar, oggi nuovo rilancio del Psg? E occhio anche al Chelsea – CdS

L’Inter oggi riparlerà con il Chelsea in videoconferenza per chiudere l’affare Romelu Lukaku. Intanto però occhio ai Blues che hanno messo nella lista della spesa vari nomi. Tra questi c’è anche Milan Skriniar che però ha già la corte del Psg.

RILANCIO – L’Inter nella giornata di oggi, attende di incontrare il Chelsea per chiudere il ritorno di Lukaku a Milano. Ma non solo. I nerazzurri attendono di capire anche se ci sarà un rilancio del Psg per Milan Skriniar. La prima offerta ufficiale di 50 milioni è stata rispedita al mittente con dunque i nerazzurri che attendono un nuovo, sostanzioso rilancio. Dall’altra parte però, come riporta il Corriere dello Sport, c’è anche l’interesse del Chelsea per il difensore slovacco. L’affare sarebbe ovviamente slegato dall’affare Lukaku, ma occhio. Al Chelsea comunque sono andati via due difensori centrali…

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti