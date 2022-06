Skriniar, offerta del PSG ancora insufficiente: c’è l’accordo con Milenkovic – CdS

Skriniar, l’offerta dal PSG non soddisfa ancora le richieste dell’Inter. La dirigenza però è convinta di poter sacrificare il difensore, tanto da aver già raggiunto un accordo con Milenkovic.

UN ACCORDO – Un sacrificio all’Inter verrà fatto, perché sul risultato finale della campagna acquisti estiva non si transige: 80 milioni di euro di attivo più una sforbiciata al monte ingaggi del 10-15%. E allora da questo punto di vista il candidato forte alla cessione continua ad essere Skriniar, che, per la verità, avrebbe tutt’altro che voglia di andarsene. Ma l’interesse del Paris Saint-Germain non solo è concreto, ma ha prodotto una proposta da 60 milioni di euro che ancora non è sufficiente, ma il club nerazzurro è convinto che si tratti solo di una questione di tempo. La convinzione è tale che già da tempo è stato raggiunto un accordo anche con Milenkovic.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno