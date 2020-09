Skriniar, offerta del Paris Saint-Germain! Inter dice no: dettagli e cifre – SM

Skriniar Inter

Skriniar è tra i nomi in uscita dall’Inter, con il Paris Saint-Germain pronto ad approfittarne (vedi articolo). Secondo “Sportmediaset.it”, il club parigino offre 50 milioni di euro ma la società nerazzurra ha un piano ben preciso

OFFERTA DI PESO – Milan Skriniar è tra i sacrificabili dell’Inter, che ha bisogno di almeno due cessioni importanti per arrivare al vero sogno di Antonio Conte: il centrocampista francese N’Golo Kanté. Il club nerazzurro per il difensore accetta solo offerte dai 60 milioni di euro in su. Il Paris Saint-Germain ha mosso i primi passi, mettendo sul piatto 50 milioni di euro mentre la richiesta dell’Inter è di 65 milioni. La distanza tra le sue società è ancora tanta, ma l’Inter è speranzosa di arrivare ad un accordo per poi bussare alla porta del Chelsea e regalare a Conte quello che desidera.

