Skriniar, nuova offerta PSG a ore e ultimatum Inter. Sondati rimpiazzi – SM

Skriniar in queste ore potrebbe lasciare subito l’Inter per trasferirsi al PSG, dove si è ormai promesso a parametro zero per la prossima stagione. In chiusura di Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista Miceli parla di profili valutati per sostituirlo già a gennaio.

USCITA POSSIBILE – Daniele Miceli aggiorna sul fronte immediato per Milan Skriniar: «Ci sono pochi dubbi sul fatto che il PSG farà un’altra offerta. Le prossime ore sono decisive, questo è il giorno decisivo: ultimatum Inter. Il PSG ha fatto una prima offerta da dieci milioni di euro, con no dell’Inter: quanto si può spingere? In teoria non ha limiti, nei fatti non deve sforare il fair play finanziario. L’Inter vuole venti milioni di euro e Skriniar dovrebbe rinunciare in parte al bonus firma per andare a luglio, da circa venti milioni. L’Inter aspetta l’offerta per capire cosa fare: i tempi sono stretti. Tiago Djalò del Lille era in pole position ma i francesi fanno muro e chiedono venticinque milioni, sono stati sondati Victor Lindelof e Rodrigo Becao. Bisogna capire se il PSG farà una mossa per Skriniar».