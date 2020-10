Skriniar, nuova offerta del Tottenham: si attende risposta Inter – SM

Condividi questo articolo

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Il Tottenham avrebbe pronta una nuova offerta all’Inter per Milan Skriniar. Gli inglesi alzano la posta, si attende ora una risposta dai nerazzurri

Secondo “Sport Mediaset” il Tottenham non ha rinunciato del tutto a Milan Skriniar. Giorni fa si era parlato di un raffreddamento del club inglese in seguito all’alta richiesta dell’Inter per il difensore centrale, ma ora sarebbe pronta un’offerta da 44 milioni più bonus che si avvicinerebbe agli almeno 50 milioni che l’Inter vorrebbe incassare dal sacrificio del difensore slovacco. Gli inglesi attendono ora una risposta dall’Inter, che a sua volta però sembra scettica all’ipotesi di scoprire il reparto arretrato con pochi giorni a disposizione per reperire un sostituto all’altezza sul mercato.