Skriniar, non solo PSG: Chelsea pronto a entrare in corsa in un caso

Su Milan Skriniar, potrebbe piombare un altro club, oltre il PSG. Si tratterebbe del Chelsea che potrebbe entrare in corsa in un caso.

ALTERNATIVE – Secondo quanto riportato da Evening Standard, il Chelsea ha in mente degli obiettivi alternativi per la difesa, nel caso non dovesse riuscire a prendere il difensore del Siviglia, Jules Kounde, affare che vede in corsa anche il Barcellona.

OPZIONI – Una di queste alternative sarebbe Milan Skriniar. Sul difensore dell’Inter sarebbe in corsa anche il PSG. Ulteriori alternative sarebbero Presnel Kimpembe, ma quest’ultimo sarebbe riluttante a lasciare club parigino. Un’altra opzione sarebbe Josko Gvardiol del Lipsia, ma la squadra della Bundesliga non vorebbe venderlo.

Fonte: Standard.co.uk