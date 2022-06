Skriniar, non solo PSG! Anche il Chelsea torna in pressing per il difensore

Skriniar al momento è uno dei difensori più richiesti in Europa, ma anche tra quelli più costosi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, su di lui non ci sarebbe solo il PSG. Da segnalare anche il forte pressing da parte del Chelsea.

TUTTI LO VOGLIONO – Milan Skriniar ormai da tempo è corteggiato dal Paris Saint-Germain, che però non ha ancora accontentato le richieste dell’Inter. Fermo restando che il difensore slovacco non vorrebbe lasciare Milano, i nerazzurri dovranno comunque cedere qualcuno per fare cassa, e gli 80 milioni richiesti dal club per lui potrebbero far rifiatare le casse societarie considerando i primi cinque colpi messi a segno. Nelle ultime ore è tornato forte anche il Chelsea, che hanno manifestato interesse per il giocatore. I Blues avevano già chiesto informazioni su Skriniar durante le trattative per l’affare Lukaku, adesso c’è la volontà di approfondire il discorso.

Fonte: gianlucadimarzio.com