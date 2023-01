Skriniar non aveva pensato di lasciare all’Inter, poi un intoppo: ecco quando – SI

Skriniar da oggi può firmare con un’altra squadra per la prossima stagione (vedi articolo). L’Inter, che non ha più margine sul contratto, stando a Sportitalia ritiene di aver fatto il massimo. Ma c’è un altro fattore da non sottovalutare.

QUESTIONE PERSONALE – Milan Skriniar fino a qualche mese fa non aveva nessuna intenzione di lasciare l’Inter, secondo Sportitalia. Poi però si è probabilmente sentito scaricato, quando in estate la società pensava di sacrificare lui per trovare i famosi milioni di attivo dal mercato. Ecco perché si è arrivati alla situazione attuale, dove Skriniar ha sei mesi residui di contratto e una risposta sul rinnovo che per ora non arriva. L’Inter ritiene di aver fatto il massimo, ossia avvicinarsi a quota sei milioni e mezzo (c’è un tetto al monte ingaggi stabilito dalla proprietà). Il problema è che Skriniar ha il PSG dietro, che ha sondato il terreno per giugno anche in questi giorni: tocca a lui scegliere cosa fare.