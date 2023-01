Skriniar non indifferente al ‘pressing congiunto’ dell’Inter! Arriva il summit – SM

Skriniar è a cinque mesi e mezzo dalla scadenza del suo contratto con l’Inter, che prosegue nel tentativo di arrivare a un accordo per il rinnovo. La novità di Sport Mediaset è che è in arrivo un nuovo vertice con qualche spiraglio.

FIRMA? – Milan Skriniar continua a essere la principale situazione legata ai rinnovi in casa Inter. In scadenza di contratto al 30 giugno, per ora il difensore non ha rinnovato nonostante la volontà del club. Situazione che ha spiegato anche Giuseppe Marotta martedì prima di Inter-Parma (vedi articolo). Avantieri, in aggiunta, per la seconda volta in tre giorni la Curva Nord ha esposto uno striscione chiedendo a Skriniar di restare (vedi articolo). Situazione che, per Sport Mediaset, non ha lasciato indifferente il numero 37. Nonostante il suo atteggiamento professionale, è emotivamente legato all’Inter. Tra domani e sabato è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza e l’entourage del giocatore, prima della Supercoppa Italiana. L’augurio della proprietà è annunciare il rinnovo di Skriniar assieme alla festa per il primo trofeo stagionale. Non sarà facile, perché i sei milioni più bonus già offerti sono il massimo possibile, ma qualcosa si sta muovendo. E la speranza è che il pressing congiunto su Skriniar dia buon esito.

Fonte: Sport Mediaset