Skriniar non dice no… all’Inter! Standby rinnovo ma felice – Sky

Su Skriniar si è parlato soprattutto di cessione, ma ora che Bremer è andato alla Juventus il discorso cambia e c’è l’opzione rinnovo con l’Inter. Ne parla Demicheli su Sky Sport 24.

OCCHIO ALLA PERMANENZA – Da due mesi si pensa a una partenza pesante in difesa, che potrebbe però non avvenire. Marco Demicheli parla di come l’Inter potrebbe rimanere coi tre titolari dietro: «L’investimento forte su un difensore ci sarebbe stato con la cessione di Milan Skriniar, che a meno di offerte clamorose rimarrà in nerazzurro e rinnoverà il contratto. Questa situazione col PSG aveva messo in discussione e in standby il prolungamento, ma Skriniar resterebbe felice».