Skriniar, non risultano contatti dell’ultim’ora: strategia invariata – Sky

Nelle ultime ore sono uscite notizie relative a un possibile tentativo in extremis del PSG per strappare Milan Skriniar all’Inter. Secondo Luca Marchetti di Sky Sport, tuttavia, non risultano contatti dell’ultim’ora.

NESSUN CAMBIO – Questi gli aggiornamenti di Luca Marchetti di Sky Sport relativi alla situazione di Milan Skriniar sul mercato: «Non risultano ulteriori incontri tra Inter e PSG sulla vicenda. Se poi in 24 ore cambia la strategia a livello di proprietà nerazzurra rispetto alla cessione di un giocatore così importante, questo può saperlo solo Zhang. Che però solo una settimana fa ha detto che era fuori dal mercato. La cifra richiesta dai nerazzurri non è mai stata sfiorata. Credo sia veramente difficile che giocatori così possano muoversi a poche ore dalla chiusura del mercato. Poi chiaro, se arrivasse un’offerta fuori mercato, può cambiare tutto».