Skriniar, nessuna offerta dal PSG! Inter ora ha le idee chiare – Sky

Sempre più insistenti alcune notizie riguardo presunte offerte da parte del PSG per Milan Skriniar. L’Inter secondo Sky Sport ha le idee chiare sul futuro del difensore.

NUOVA OFFERTA – Milan Skriniar, dalla Francia sono sicuri: Paris Saint-Germain si fa sotto con una nuova offerta da sessantacinque milioni di euro. Gianluca Di Marzio su Sky Sport, riguardo questa notizia ha fatto sapere che non arrivano conferme a riguardo, e che inoltre l’Inter oggi non prenderebbe più in considerazione la cessione del difensore slovacco. Idee chiare sul mercato, condivise ovviamente con il mister.