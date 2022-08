Skriniar, nessuna intenzione di cedere. Due nomi per la difesa – Sky

Prosegue la ricerca per l’Inter di un difensore per andare a rinforzare – anche numericamente – il reparto arretrato. Secondo Luca Marchetti di Sky Sport, i due nomi restano quelli di Akanji e Acerbi. La scelta dipende dalla proprietà, che inoltre non ha intenzione di cedere Milan Skriniar.

SITUAZIONE DIFESA – Il mercato dell’Inter è tendenzialmente chiuso. Resta da completare soltanto un tassello in difesa, con Milan Skriniar ormai destinato a rimanere. Questi gli ultimi aggiornamenti dell’esperto di mercato Luca Marchetti: «L’Inter un difensore lo deve fare per forza a livello numerico. Se la proprietà concede di fare un piccolo investimento, allora arriverebbe Akanji. Altrimenti a costo zero e a questo punto il profilo più caldo è quello di Acerbi. L’Inter non ha mai avuto intenzione di cedere Skriniar se non di fronte a cifre importanti, cifre che ora aumentano ulteriormente dal momento che siamo vicini all’inizio del campionato».