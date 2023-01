Skriniar, no rilanci del PSG! Da Inter-Atalanta indizio sul futuro – CdS

Milan Skriniar è promesso sposo del PSG. Il difensore slovacco, però, approderà a Parigi solo a giugno.

RILANCIO – Milan Skriniar è destinato a lasciare l’Inter. L’accordo con il PSG per giugno c’è già, e tutto fa pensare che lo slovacco raggiungerà Parigi in estate. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club transalpino infatti non ha recapitato la giusta offerta all’Inter per far partire il difensore già a gennaio: era atteso ieri il rilancio alla prima offerta, respinta, da 10 milioni. Rilancio che non è arrivato. Vista anche la convocazione dello slovacco per il match contro l’Atalanta, appare difficile pensare che Skriniar possa muoversi da Milano in questa sessione di mercato. A meno che, spiega il quotidiano, il PSG non si presenti con un’offerta da almeno 20 milioni. A quel punto l’Inter, se avesse in mano il sostituto, lascerebbe partire il difensore slovacco alla volta di Parigi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno