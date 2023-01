Skriniar, nessun incontro con l’Inter! Le ultime dopo la proposta del club – Sky

Milan Skriniar deve ancora dare una risposta all’Inter dopo la proposta di rinnovo di contratto da parte del club. Su Sky Sport durante “Calciomercato L’Originale” si fa il punto riguardo le ultime notizie riguardo il difensore slovacco.

NESSUN INCONTRO – A differenza di quanto riportato in giornata, non è previsto nessun incontro previsto tra l’entourage di Milan Skriniar e la dirigenza dell’Inter. Così Gianluca Di Marzio durante la trasmissione: «Non ci risultano incontri nelle prossime ore. L’Inter ha fatto la sua offerta importante di 6,5 milioni non negoziabile. Si aspetta solo una risposta da parte del giocatore che non è ancora arrivata».