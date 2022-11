Skriniar, Marotta è ottimista! Inter: PSG arreso? Dalla Francia filtra… − TS

Tiene in ballo la questione Milan Skriniar. Il difensore, in scadenza a giugno 2023, non ha ancora rinnovato con l’Inter. Parole di Marotta però ottimistiche. Intanto dalla Francia filtra qualche novità

FUTURO − Skriniar ieri sera ha festeggiato la superba vittoria dell’Inter contro il Bologna 6-1. Ottima la prestazione del centrale slovacco che ha praticamente annullato Musa Barrow. Prima della gara aveva anche parlato l’AD Beppe Marotta, il quale si era espresso con un certo ottimismo (vedi parole). Probabilmente nei prossimi giorni se ne saprà di più. C’è attesa per la chiusura di una telenovela ormai in corso da parecchio tempo. Skriniar non andrà al Mondiale con la sua Slovacchia, in quanto non qualificata, e dunque farà il suo normale ritiro con l’Inter. Intanto dalla Francia, riportano di un PSG sì sempre interessato allo slovacco ma al contempo alla ricerca di nuove piste e obiettivi.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini