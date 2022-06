Skriniar, Marotta fissa il prezzo. Si attende rilancio del PSG: le ultime – TS

Milan Skriniar è finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Secondo Tuttosport, l’Inter ha fissato il prezzo ed attende il rilancio dei francesi

RILANCIO – Milan Skriniar è l’obiettivo principale del Paris Saint-Germain per il reparto difensivo. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter ha fissato il prezzo per lasciar partire il difensore slovacco: per strapparlo ai nerazzurri serviranno non meno di 70 milioni. Alla fine della settimana potrebbe arrivare il rilancio del PSG che, al momento, è fermo ad un’offerta di 55-60 milioni più bonus. Per il giocatore, invece, pronti 9 milioni all’anno netti per 5 anni. I nerazzurri, come detto, non vogliono incassare meno di 70 milioni: questa cifra permetterebbe al club di raggiungere gli obiettivi economici che fissati dalla proprietà e di chiudere altre operazioni in entrata.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini