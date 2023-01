Skriniar mai troppo vicino al PSG a gennaio! No Inter per vari motivi – Sky

Skriniar non andrà via in questa sessione di mercato. Il difensore si trasferirà al PSG a fine stagione, a parametro zero, senza far guadagnare nulla all’Inter. Di Marzio, da Sky Sport 24, spiega perché non si è concretizzato il trasferimento a gennaio.

NIENTE DA FARE – Milan Skriniar al PSG si farà solo al termine della stagione. Così Gianluca Di Marzio: «Trasferimento sfumato? Non è mai stato particolarmente vicino. L’Inter aveva una posizione, quella nel caso di valutare un’offerta attorno ai venti milioni. Avrebbe anche fatto uno sconto, quindici più bonus, ma il PSG non si è mai avvicinato a questo tipo di valutazione. Credo fossero sette più due. Vero che l’Inter ha rinunciato a cinquanta milioni, ma perché pensava che Skriniar avrebbe rinnovato il contratto. Sicuramente era convinta, alla fine, che Skriniar avrebbe rinnovato pensando a inizio settembre di mettere nero su bianco. Evidentemente il PSG ha messo sul piatto i milioni di euro e poi ha cercato di fare la classica offerta da ultimo giorno. L’Inter ha detto no, perché evidentemente non riteneva adeguata quella valutazione e non aveva trovato il sostituto, pur avendo parlato per Merih Demiral. Skriniar non è il primo e non sarà l’ultimo che resterà fino a fine stagione senza particolari problematiche».