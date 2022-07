Skriniar ma non solo: tanti nomi per l’Inter che deve incassare 67,5 milioni – TS

Non c’è solo Skriniar fra i giocatori dell’Inter che potrebbero partire in questa sessione di mercato. La richiesta della proprietà di chiudere in attivo fa sì che sia necessario incassare 67,5 milioni: Tuttosport indica i nomi.

RINCORSA ALL’ATTIVO – Il mese di giugno in casa Inter, a livello di mercato, si è chiuso con un saldo negativo di sette milioni e mezzo. Questo per i tre prestiti onerosi (otto milioni Romelu Lukaku, quattro Kristjan Asllani, tre Raoul Bellanova) e sette milioni e mezzo di cessioni già registrate (quattro milioni da Michele Di Gregorio riscattato dal Monza, tre e mezzo da Andreaw Gravillon preso dal Reims). La richiesta della proprietà è di chiudere la sessione estiva di calciomercato, a settembre, con un attivo di sessanta milioni. Il conto è quindi presto fatto: per raggiungere questo obiettivo l’Inter in due mesi deve vendere per 67,5 milioni. Con Milan Skriniar primo nome in bilico.

LE CESSIONI DA FARE – Tuttosport parla di un emissario di Luis Campos, direttore sportivo del PSG, atteso in Italia la prossima settimana per il rilancio francese su Skriniar. A sessanta milioni l’Inter ha detto no: ne vuole ottanta, l’impressione è che a settanta si possa chiudere. C’è anche il Chelsea. Vendere Skriniar però non basta, perché va sostituito con Gleison Bremer (trenta milioni) e Nikola Milenkovic (quindici). Andrea Pinamonti preferisce l’Atalanta, da lì potrebbero arrivare quindici milioni. Poi tutta una serie di operazioni di contorno. Fra queste Dalbert Henrique e Valentino Lazaro, rientrati dai prestiti e in esubero (vedi articolo), quindi giovani come Lucien Agoumé, Samuele Mulattieri, Lorenzo Pirola ed Eddie Salcedo. Ma potrebbe essere Stefan de Vrij a far chiudere il discorso, con un’offerta da quindici-venti milioni di euro: piace a Chelsea e Manchester United. Con lui l’Inter punta a completare il parco cessioni.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini