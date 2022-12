Skriniar ma non solo, l’Inter pensa ad altri tre rinnovi – Sky

In attesa di capire come si risolverà la situazione legata al rinnovo di Skriniar (vedi articolo), l’Inter si concentra anche sugli altri calciatori in scadenza. Secondo quanto riportato da Cilli a Sky Sport 24, la società sta pensando ad altri tre possibili rinnovi.

TRE POSSBILI RINNOVI − L’Inter in questo periodo è alle prese con il rinnovo di contratto di Milan Skriniar. Il difensore non ha ancora fornito una risposta all’offerta del club, che da parte loro non intende proporre ulteriori rilanci. In attesa di capire come si evolverà questa situazione la società sta pensando di rinnovare altri tre calciatori in scadenza. Secondo quanto riportato da Luca Cilli a Sky Sport 24, l’Inter è intenzionata a prolungare ulteriormente i contratti di Samir Handanovic, Danilo D’Ambrosio ed Edin Dzeko.