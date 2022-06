Skriniar legato a Bremer: doppio incontro per l’Inter per le operazioni – SI

Skriniar può essere sostituito da Bremer nel pacchetto difensivo dell’Inter. Pedullà, in apertura di Sportitalia Mercato, segnala come sono in arrivo degli incontri fra le parti.

L’ORA DEI CONTATTI – L’Inter sembra intenzionata a vendere Milan Skriniar al PSG e sostituirlo con Gleison Bremer. A oggi non si sono ancora incontrati i nerazzurri e il Torino, nonostante ci sia il direttore sportivo Davide Vagnati a Milano (vedi articolo). Alfredo Pedullà, da Sportitalia, segnala come la prossima settimana arriverà il vertice coi granata per Bremer. Seguirà i nuovi contatti con Parigi per provare a vendere Skriniar, per due operazioni a questo punto concatenate e che l’Inter punta a concludere.