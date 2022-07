Skriniar legato a Kimpembe: Inter, ecco da cosa dipende il rilancio del PSG – SM

Skriniar conoscerà il suo futuro solo dopo altri difensori centrali già sistemati o prossimi alla sistemazione. Come riportato da Sport Mediaset, la cessione da parte dell’Inter è legata non tanto al “promesso sposo” nerazzurro Bremer ma a quella di Kimpembe da parte del PSG

VIAVAI DI CENTRALI – Nessuna novità per Milan Skriniar, che aspetta da tempo per capire dove giocare in questa stagione. Milano o Parigi? L’atteso rilancio del Paris Saint-Germain è previsto per martedì. In pratica dopo la sperata chiusura dell’operazione Gleison Bremer (vedi aggiornamento). Il PSG in questa sessione di mercato ha deciso di spendere meno del solito, pertanto non fa aste né per Skriniar né per altri. Il club francese prima aspetta di capire se riuscirà a piazzare e come Presnel Kimpembe, pari ruolo e coetaneo di Skriniar. Già rifiutata la prima offerta del Chelsea pari a 50 milioni di euro. Come riportato dal collega Daniele Miceli – giornalista di Sport Mediaset – il PSG ne chiede più di 60. In caso di rilancio del Chelsea per Kimpembe, e quindi di cessione da parte del PSG, potrà verificarsi anche l’atteso rilancio per Skriniar. L’Inter aspetta il PSG, che aspetta il Chelsea… Si sbloccherà e quando l’operazione con il PSG e – soprattutto – su che basi?