Skriniar, la sua volontà è chiara. Ma i soldi del Psg fanno gola – CdS

L’Inter ha necessità di vendere per rispettare i piani imposti da Zhang e la dirigenza: chiudere con un bilancio in attivo di 60/70 milioni di euro. L’ultimo big messo con la valigia in mano è Milan Skriniar per il quale il Psg spinge.

CIFRE – L’Inter se potesse non si priverebbe di nessuno e terrebbe tutti, ma non si può, serve l’autofinanziamento. Dunque, per farlo e avere un bilancio in attivo, serve salutare qualcuno tra i big. L’ultimo nome, come riporta anche il Corriere dello Sport, è quello di Milan Skriniar con il centrale slovacco finito nella lista della spesa del Psg. La volontà del calciatore, come quella di Bastoni e Lautaro Martinez è chiara: rimanere e fare la storia dell’Inter, diventandone una bandiera. Ma se il club nerazzurro riceverà una proposta allettante visti i milioni che ha in saccoccia il Psg, beh, la situazione cambierà. Il contratto di Skriniar scade nel 2023 e l’Inter pensava di rinnovarlo. Sicuramente però, le cifre proposte dal Psg, saranno ovviamente più alte.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno