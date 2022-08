Skriniar, la strategia PSG per il difensore dell’Inter. Il punto sul rinnovo

Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Milan Skriniar, difensore centrale slovacco dell’Inter nel mirino del PSG. La situazione rinnovo.

STRATEGIA – Queste le parole di Fabrizio Romano sul futuro di Milan Skriniar, difensore dell’Inter nel mirino del PSG, all’interno del podcast Here we go. «Skriniar-PSG è un discorso che ancora da inizio giugno è fermo a 50 milioni. Quindi, quando si è parlato di rilanci da 65-bonus all’Inter non sono mai arrivati. L’Inter l’offerta che ha ricevuto dal PSG è da 50. L’Inter a 50 non vende Skriniar. L’Inter ne vuole almeno 70 e ad oggi non ci siamo. Quindi vedremo se la strategia del PSG che sta utilizzato in tutte le trattative: Renato Sanches, ha fatto lo stesso con Ekitike. Farà lo stesso con un altro centrocampista che vuol prendere. In tutte queste operazioni il PSG agisce alla stessa maniera. Si fa alle proprie condizioni oppure il PSG lascia il tavolo. Quindi vedremo se in questo caso vorrà rilanciare Luis Campos o meno».

RINNOVO – Romano ha aggiunto. «Ovviamente l’Inter lavora sul rinnovo di Skriniar nel frattempo, questo va detto. Per Skriniar, mentre l’Inter aspetta di capire cosa vorrà fare il PSG, l’Inter vuole tenerlo. Perché l’Inter vuole rinnovare il suo contratto e quindi vuole provare a completare tutto al più presto, ma ancora non siamo a quel punto lì».