Skriniar, Inter vuole blindarlo. Pronti rinnovo e fascia da capitano – TS

L’Inter è pronta a blindare Milan Skriniar. La volontà del club nerazzurro è quella di prolungare il contratto del difensore slovacco, in scadenza nel 2023. Per lui pronta anche la fascia da capitano

RINNOVO – È stata una stagione piena di lavoro per la dirigenza dell’Inter che, nell’ordine, ha prolungato diversi contratti in scadenza (Bastoni, Barella, Lautaro Martinez, Dimarco). I nerazzurri non vogliono privarsi del calciatore che, secondo Tuttosport, è contentissimo di continuare la sua storia con la maglia dell’Inter. Attualmente lo slovacco guadagna 3,5 milioni di euro a stagione: i nerazzurri vogliono proporre un prolungamento fino al 2026 da 4,5 milioni di euro fissi più bonus che possono portarlo fino a 6. Accordo già proposto, ad esempio, a Barella. È probabile inoltre che una volta che Handanovic non sarà più il titolare ad ereditare la fascia da capitano dell’Inter sarà proprio Skriniar.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini