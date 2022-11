Skriniar-Inter, sempre fiducia sul rinnovo! Dal PSG compreso un dettaglio

Skriniar ha poco più di sette mesi residui di contratto con l’Inter, che però prevede in tempi brevi di rinnovare. Il PSG non sembra più un avversario concreto, come segnala il giornalista Fabrizio Romano.

NIENTE PIÙ RISCHIO? – Fabrizio Romano, in una diretta Twitch di SOS Fanta, fa il punto sul rinnovo più atteso: «Per quanto riguarda Milan Skriniar è una trattativa che continua e continuerà nelle prossime settimane. Si sta continuando a parlare, ancora non c’è un accordo totale ma l’Inter rimane ottimista. Si sta andando avanti in questa negoziazione, ripeto: non è ancora fatta, ma l’Inter è convinta che si possa trovare una soluzione con Skriniar. Al momento si sta andando avanti in una direzione positiva, anche perché il PSG ha un po’ rallentato il suo pressing. Ha capito che forse si sta andando contro un muro, per questo l’Inter rimane assolutamente fiduciosa».