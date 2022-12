Skriniar-Inter, risposta entro gennaio. Il punto su Dzeko e altre situazioni

Luca Cilli ha parlato dell’eventuale rinnovo di Milan Skriniar e di Edin Dzeko con l’Inter e di altre situazioni sempre relative a giocatori nerazzurri.

SKRINIAR – Secondo quanto riportato da Luca Cilli negli studi di Sky Sport 24, l’Inter non ha dato scadenze nel breve periodo a Milan Skriniar che dovrà dare sicuramente una risposta entro il mese di gennaio. Questo perché il Club nerazzurro dovrà valutare quello che sarà il futuro con il difensore slovacco o senza. Su di lui ci sono anche altre squadre. In estate il PSG ci ha provato con una certa insistenza e non si può escludere che possa tornare alla carica anche offrendo milioni in più a livello di ingaggio.

DZEKO – Per quanto riguarda Edin Dzeko, la Società milanese che l’attaccante c’è la volontà di proseguire questa storia. Il giocatore gode della fiducia della dirigenza e dell’allenatore. Il prolungamento di contratto del centravanti nasce sotto buoni auspici in quanto la volontà di quest’ultimo è quella di essere ancora protagonista con la squadra nerazzurra e il Club meneghino vuole dare continuità al discorso avviato con il bosniaco.

ALTRE SITUAZIONI – Quindi su Romelu Lukaku, si dovrà capire cosa quello che vorrà fare l’Inter con l’attaccante e soprattutto con il Chelsea. Oltre il belga, ci sono altri giocatori che devono eventualmente prolungare il proprio contratto contratto con il Club, come Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio. Ci sono diverse situazioni da esaminare attentamente e quindi la Società sfrutterà gennaio per fare il punto per iniziare a pianificare non solo il futuro più immediato, ma anche quello più a lunga gittata.

Fonte: Sky Sport